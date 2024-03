Rodero ricorda Raffaele Pinto: omaggio a un grande pilota comasco

L'associazione di Amatori Veicoli Storici dei Territori di Frontiera, conosciuta come "I Röd Vècc de Fruntiera", attiva nell'Olgiatese dal 2013 e con sede a Rodero, ha deciso di rendere omaggio al pilota comasco Raffaele "Lele" Pinto, morto nel 2020. Questa iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Rodero e la collaborazione dell'ACI di Como, è stata accolta con grande sensibilità e interesse.

Per onorare la memoria del campione comasco, è stato ideato un "Piazzaletto" che ospita una targa commemorativa. Questo spazio è situato all'interno di un'area sportiva di nuova concezione e sarà accessibile a tutti coloro che desiderano leggere, ricordare o conoscere meglio lo stimato pilota comasco.

La cerimonia d'inaugurazione è fissata per sabato 13 aprile 2024, a partire dalle ore 15, proprio a Rodero in via Confine. L'evento vedrà la partecipazione della famiglia di Pinto e del mondo motoristico dell'epoca. Inoltre, arriveranno da Torino le due vetture ufficiali guidate da Raffaele Pinto, la Fiat 124 Abarth e la Lancia Stratos, insieme ad altre vetture di grande interesse. Al termine della manifestazione, l'associazione "I Röd Vècc de Fruntiera" offrirà un rinfresco a tutti i presenti.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento, è disponibile una locandina descrittiva. Cordiali saluti dall'Associazione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.