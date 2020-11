Continua la raccolta fondi per riaprire il Cinema Astra: ora c'è anche il patrocinio del Comune

La raccolta fondi dell’associazione comasca Ente Cinema Como, finalizzata a sostenere il progetto di recupero del cinema Astra per la riapertura della storica sala cinematografica, ha incassato anche il patrocinio del Comune di Como

Alla campagna hanno già aderito Camera di Commercio di Como e Lecco, Teatro Sociale, Compagnia delle Opere, associazioni giovanili (tra cui AGESCI, AC, Legami), l’Accademia Giuditta Pasta.

Il Cinema Astra è una realtà storica della città che ha svolto attività per oltre cinquant'anni. L’associazione che ne promuove il recupero ha stimato la necessità di reperire altri finanziamenti, pari a 70mila euro, per raggiungere il budget necessario per la messa a norma della struttura.

L’iniziativa è appena partita e proseguirà fino al raggiungimento dell’obiettivo. I contributi raccolti saranno destinati quota parte alla Fondazione Comasca e, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, verranno donati ad altre associazioni culturali della città.