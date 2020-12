L'idea di un impresario funebre comasco: il QR Code sulla lapide per lasciare messaggi di cordoglio

La tecnologia può supportare le famiglie nel doloroso momento del lutto. Ne è convinto l'imprenditore Pietro Pozzi della ditta Onoranze Funebri Baradello, di Montorfano, che ha messo a punto una serie di servizi basati sulla tecnologia digitale. Oltre alla diretta streaming per consentire la partecipazione ai riti funebri del più ampio numero di persone nonostante le limitazioni anti-covid, Pozzi ha ideato un nuovo servizio che porta la tecnologia dentro ai cimiteri, fino alle lapidi dei defunti. Di cosa si tratta? Di un QR Code che, se inquadrato con il proprio smartphone, consente di accedere a una pagina virtuale del defunto con la possibilità di lasciare messaggi di cordoglio che saranno pubblicati previa approvazione dei familiari del caro estinto.

"Con la pandemia pandemia - spiega Pozzi - le persone hanno dovuto cambiare le proprie abitudini e in molti casi la tecnologia è venuta in aiuto per affrontare l'emergenza. Il divieto di assembramenti ha impedito lo svolgimento dei funerali così come li conoscevamo e in un momento di dolore è ancora più triste non avere intorno amici e parenti che esprimano il loro cordoglio. Così abbiamo inizialmente messo a punto il servizio di streaming per i funerali, ma poi ci siamo resi conto che potevamo fare di più". Ed ecco l'idea del QR Code. "Realizziamo una pagina dedicata al defunto - chiarisce Pozzi - dove viene spiegato chi era con un breve racconto della sua vita, il tutto corredato dalle sue foto e dai messaggi di cordoglio lasciati dalle persone che lo conoscevano. Per arrivare a questa pagina web ci sono vari modi, come per esempio inquadrare con lo smartphone il QR Code che si trova anche sulla lapide, ed ecco che si apre il link della pagina personale del defunto". praticamente una sorta di Fcebook dei defunti, dove è possibile ricordarli e salutarli, facendo sentire la propria vicinanza, anche se solo virtuale, ai famigliari del morto.