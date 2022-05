Processo Ruby ter, chiesti 5 anni per la marianese Barbara Guerra

Sei anni di reclusione con la confisca di beni per 10 milioni. E' la condanna chiesta per l'ex premier Silvio Berlusconi dal procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio nell'ambito del processo "Ruby Ter". E' accusato, come riportano i colleghi di Today.it, di avere pagato testimoni nel cosiddetto processo "Ruby", in cui il Cavaliere era stato poi assolto in via definitiva nel 2015.

Chiesta anche la condanna di 27 altri imputati su 28. Alla sbarra molte delle giovani invitate alle feste nella villa di Arcore, accusate dai pm di aver mentito sulla natura di quelle che vennero definite "cene eleganti". Fra loro anche Barbara Guerra, nata a Mariano Comense e per cui l'accusa ha chiesto una condanna a 5 anni per falsa testimonianza e la confisca di 235mila euro.

Per Karima El Mahroug, nota come "Ruby Rubacuori" che all'epoca dei fatti aveva 17 anni la Procura ha chiesto cinque anni di reclusione. Per gli altri imputati le richieste di condanna vanno da un anno e 4 mesi a sei anni e sei mesi. Chiesta anche la revoca dell'ordinanza con cui nel novembre scorso i giudici avevano dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di molte delle ragazze presenti alle serate, che nei processi Ruby 1 e 2 erano comparse come testi. Solo per la posizione di Luca Pedrini, collaboratore e amico di Nicole Minetti, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto l'assoluzione.

Il processo

La sentenza non è attesa prima dell'inizio di ottobre. Il processo Ruby Ter, cominciato nel luglio 2017, è stato sospeso in totale per più di due anni (esattamente per 828 giorni) soprattutto per i legittimi impedimenti presentati da Berlusconi, in gran parte dovuti alle sue condizioni di salute, a causa del Covid di cui si era ammalato nell'autunno 2020. I capi di imputazione, a vario titolo, sono corruzione giudiziaria e falsa testimonianza. Per le stesse accuse del Ruby Ter di Milano sono nati altri due processi, trasferiti a Roma e a Siena per competenza territoriale. A Roma il dibattimento è ancora in corso, a Siena Berlusconi è stato assolto "perché il fatto non sussiste".

Le parole di Barbara Guerra

"Berlusconi mi ha rovinato la vita", ha attaccato Barbara Guerra (udienza del 6 ottobre 2021), pronta a puntare il dito contro il principale imputato che, complici le varie richieste di rinvio per legittimo impedimento dovuto a problemi di salute, ha di fatto rallentato il cammino di un processo iniziato nel 2016 e ancora in fase istruttoria: "Visto che chi di dovere, chi è imputato, non si prende le responsabilità di venire in aula e metterci la faccia, lo faccio io. L'ho sempre fatto e sono qui anche oggi. La mia vita è stata danneggiata, la mia dignità è finita sotto terra. E il processo è stato prolungato".