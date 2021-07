Gaetano, Nicola e Tommasina: chi sono i tre comaschi che appaiono sulla bandiera di Poste Italiane

Sono tre i dipendenti di Poste Italiane della provincia di Como presenti sulla bandiera alta 60 metri e larga 15. La bandiera da record firmata Poste Italiane è composta da oltre 1.200 volti di dipendenti dell’azienda e copre una superficie totale di 900 metri quadrati.

Tra le tante foto inviate dai colleghi di tutta Italia anche quella di tre comaschi che hanno deciso, alle soglie dei Quarti di Finale di unirsi al tifo per la nazionale italiana per la prima volta insieme, in un unico tricolore.

Si tratta di Gaetano Alfeo e Nicola Ialenti entrambi portalettere rispettivamente a Cadorago e Cernobbio e Tommasina Mancuso dipendente del Corriere espresso SDA di Appiano Gentile.

La maxi-bandiera ricopre interamente la facciata dell’edifico che ospita la sede centrale di Poste Italiane a Roma e riporta il volto di migliaia di dipendenti dell’azienda che hanno partecipato all’iniziativa #Posteitaliani, inviando la propria foto e‘mettendoci la faccia’ per incoraggiare i ragazzi di Mister Roberto Mancini in vista dei quarti di finale contro il Belgio che si giocheranno venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera.