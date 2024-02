La "nuova" piazza di Cavallasca che non va giù ai residenti

La rivoluzione viabilistica e urbana in arrivo in piazza Garibaldi a Cavallasca (ora frazione del Comune di San Fermo della Battaglia) non piace a tutti. Soprattutto non piace ad alcuni residenti della zona. In particolare a lamentarsi dell'intervento di riqualificazione sono alcuni residenti di via Sarfatti e di via XX Settembre.

L'allargamento della gradinata d'ingresso della chiesa ha sottratto spazio alla strada che ora sarà a senso unico, nella direzione di immissione sulla provinciale (dunque in uscita dalla piazza). E' ora vietato, dunque, svoltare a destra per chi procede in direzione di Parè. Per by-passare la piazza, dunque, bisogna andare avanti qualche centinaio di metri e svoltare a destra in via Sarfatti, per l'appunto. Ed ecco spiegato il malumore di taluni residenti di questa strada sulla si registra per forza di cose un notevole incremento di transito di veicoli. Il malumore riguarda anche quei residenti che prima potevano semplicemente svoltare dentro nella piazza per procedere poi su via XX Settembre, ma che adesso devo allungare il tragitto.

Il sindaco di San Fermo, Pierluigi Mascetti, ha però sottolineato l'importanza della realizzazione del nuovo progetto sia dal punto di vista della sicurezza che da un punto di vista di vivibilità: "Abbiamo dato priorità ai pedoni, rendendo lo spazio antistante la chiesa più fruibile e sicuro, soprattutto in occasione di cerimonie religiose come funerali e matrimoni. E poi la piazza viene in questo modo abbellita con il rifacimento della pavimentazione e nuovi arredi urbani".