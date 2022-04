Il lago chiama, i Pescatori Alpha rispondono: ripulita la darsena della polizia provinciale

Non si può dire che a Como manchino le persone dotate di buona volontà e voglia di rimboccarsi le maniche. Nel caso dei Pescatori Alpha oltre a rimboccarsi le maniche hanno dovuto anche calzare gli stivaloni impermeabili per entrare nellì'acqua del lago fino alle cosce. Infatti, nella mattinata di domenica 3 aprile 2022 i volontari, guidati dal presidente William Cavadini, hanno ripulito la darsena della polizia provinciale che si trova lungo la passeggiata di Villa Olmo.

Quintali di legname e detriti raccolti e rimossi per consentire alla polizia provinciale di poter usufruire della darsena senza problemi così da poter essere pronta a "scattare" in caso di interventi di controllo, prevenzione o salvataggio nelle acque del Lago di Como.

"Gli ?Alpha e la polizia provinciale collaborano tutti i giorni per il mantenimento dei nostri ecosistemi - si legge nel post di Facebook sulla pagina del gruppo dei Pescatori Alpha -. Doveroso dare un nostro contributo con il volontariato. Si fa presto a fare polemiche, invece dovremmo tutti sempre cercare quando possibile di dare una mano alle istituzioni, loro svolgono egregiamente il loro lavoro e noi diamo il nostro supporto quando possibile".