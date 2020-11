Parolario, il calendario d’Avvento e i consigli di lettura

L’Associazione Parolario, a partire dall’1 e fino al 24 dicembre, ogni giorno proporrà sulle sue pagine facebook e instagram un calendario d’Avvento con tante proposte e idee di libri per grandi e bambini da regalare e regalarsi per Natale ma andandoli possibilmente ad acquistare nelle librerie e dai librai di fiducia.

Il calendario suggerirà titoli, brevi pillole e anche delle dirette live con alcuni scrittori, una sorta di filo diretto con l’autore.

Questa iniziativa nasce sia per dare continuità all'attività dell'associazione in questi momenti in cui non è possibile organizzare incontri dal vivo sia per essere in qualche modo di supporto alle librerie locali. Il tutto online, modalità che durante l'ultima edizione di Parolario è stata apprezzata da numerosi appassionati lettori. Parolario invita dunque lettori, non lettori e futuri lettori a visitare i suoi canali social @Parolario, non solo per trovare idee e consigli ma anche per condividere col pubblico commenti, richieste e sollecitazioni.