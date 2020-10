Como, un parcheggio da 70 posti all'ex Santarella

La giunta del Comune di Como ha approvato nel pomeriggio del 15 ottobre 2020 lo studio di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio sull'area dipertinenza dell'ex Santarella, in via Sant'Abbondio. Lo studio di fattibilità a cui l'esecutivo di Palazzo Cernezzi ha dato il via libera, prevede la realizzazione di poco più di 70 posti auto e di alcuni posti per le moto.

