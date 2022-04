Soccorso Alpino: finalmente una base anche sulla sponda occidentale del lago

A Menaggio è stata inaugurata una nuova e importante sede operativa del Soccorso alpino e speleologico lombardo. La struttura, costruita con il supporto del Comune di Menaggio, del Consorzio BIM e con la collaborazione dell’Asst Lariana di Como, è situata presso l’eliporto dell’ospedale “Erba-Renaldi” di Menaggio.

La nuova sede è l’unica sulla sponda occidentale del Lario e rappresenta quindi un punto di riferimento cruciale per gestire interventi e ricerche, per custodire il materiale e l’attrezzatura, per la verifica dell’equipaggiamento e dei dispositivi e per molte altre attività, come per esempio la formazione dei tecnici e l’appoggio operativo alle squadre, in particolare a quella di Menaggio.

All’inaugurazione, tenutasi sabato 9 aprile 2022, hanno partecipato il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, Gigliola Spelzini, consigliere regionale e presidente della commissione montagna, diversi sindaci dei Comuni che fanno parte del BIM - Bacino imbrifero montano del Ticino, i carabinieri di Menaggio, Lenno di Tremezzina e la polizia locale. Con loro il delegato responsabile della XIX Lariana del Cnsas, Marco Anemoli, il vice Francesco Foti, il capostazione Lorenzo Peschiera e i tecnici della Stazione del Lario Occidentale - Ceresio.

Il progetto era cominciato alcuni anni fa e adesso è diventato concreto anche grazie al contributo personale dato dai volontari del Cnsas locale, che hanno aiutato nella sistemazione e nel completamento di alcune parti, per rendere perfettamente efficiente l’edificio.