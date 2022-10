A Como niente più monopattini elettrici a noleggio: la società Hopp li ritira

La minaccia più o meno esplicita dell'amministrazione comunale di rimuovere i monopattini elettrici a noleggio parcheggiati in città ha indotto la società islandese Hopp a ritirarli. Da fine settembre i monopattini Hopp erano disseminati per Como ma sono rimasti in attività davvero per poco. Sia il sindaco Alessandro Rapinese che assessore alla Mobilità, Enrico Colombo, avevano chiarito che tale servizio non era né normato né autorizzato. A spingere la società islandese di micromobilità a ritirare i propri monopattini in fretta e furia avranno contribuito anche le diverse sanzioni e rimozioni da parte della polizia locale. Infatti, a norma del codice della strada i monopattini elettrici non posso essere abbandonati su marciapiedi dove causano intralcio a pedoni e disabili in carrozzina. A fare le spese di questa regola del codice stradale non è stata solo Hopp ma anche qualche privato.

"In tutto - ha detto l'assessore Colombo - le rimozioni saranno state una dozzina, principalmente società di noleggio di monopattini, ma la norma vale ovviamente anche per i privati". La multa in questo caso ammonta a 41 euro, la stessa che toccherebbe anche se si lasciasse la bicicletta in un punto dove risulta d'intralcio.

Colombo ha però ribadito che "per una città turistica il servizio di noleggio di monopattini elettrici può rappresentare senza dubbio un qualcosa di positivo, ma deve essere regolamentato e soprattutto, come abbiamo fatto per il bikesharing, deve passare attraverso un bando pubblico.

Nel frattempo Hopp abbandona Como. Sulla schermata dell'app appare scritto, in inglese, quanto segue: "Caro utente, a causa del fatto che la città di Como non rilascia le autorizzazioni per il servizio che vogliamo fornire, abbiamo sospeso tutta l'operazione nell'area fino a quando non risolveremo questo problema. Siamo mortificati che si sia arrivati a questo, ma non abbiamo visto altra opzione che ritirare tutti i monopattini dalle strade per ora".