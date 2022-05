Nati i cigni sul lungolago di Como: sono due (per ora) e la mamma li protegge sotto le sue ali

Erano anni che la coppia di cigni di Como che abita sul lago in prossimità del centro della città (zona Lungo Lario Trieste) tentava di portare a compimento le covate per "allargare" la famiglia. Eppure ogni volta sorgeva qualche problema, legato sopratutto al livello delle acque del lago e al posizionamento infelice del nido che finiva inevitabilmente con l'essere sommerso. Vani sono stati, nel corso degli anni i tentativi di chi di dovere di spostare il nido prima che l'acqua lo raggiungesse ma a quel punto mamma cigno lo abbandonava.

(foto di Loris Lucini e Simone Losi)

Quest'anno finalmente Como accoglie i piccoli cigni, la mamma li protegge ancora sotto le sue morbide ali ma presto li vedremo fare la prima "nuotata" sul lago. Per ora sono 2 (otto le uova deposte). Già ieri sera, 3 maggio, Loris Lucini (che ci ha inviato questo video) era andato a controllare e gli era parso di aver sentito dei pigolii ma il buio e il fatto che i piccoli fossero nascosti gli avevano impedito di vedere con chiarezza. Oggi Loris è tronato sul posto con il suo amico Simone e le splendide immagini parlano invece molto chiaro: ecco mamma cigno dopo anni di estenuanti tentativi con i suoi piccoli.

Nati anche i piccoli cigni in Sant'Agostino

Ma non sono i soli nuovi nati. Già da qualche giorno, come si vede dal video di un altro lettore, sono 4 i piccoli cigni venuti al mondo nella zona vicino al circolo nautico e, avendo qualche giorno in piu', nuotano sereni nel lago.