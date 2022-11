Natale a Como, ecco il logo

Ancora non sappiamo se sarà questo il logo ufficiale della manifestazione Natale a Como voluta, in discontinuità dal passato, dall'amministrazione Rapinese. Ma questa è l'immagine che appare attualmente sia sulla pagina Facebook sia sul sito della kermesse natalizia che si terrà in città dal 26 novembre all’8 gennaio 2023 . Non propio un grande sforzo di fantasia, visto il pupazzo di neve, ma coerente con il profilo non esattamente originale del nome della manifestazione. Anche se, lo ripetiamo, protrebbe anche essere un logo provvisorio.

Ricordiamo che i due incarichi per la comunicazione dell'evento, già contestati da Fratelli d'Italia, sono stati così assegnati: 9.727 euro alla società Immagine Più Srl di Como per la realizzazione del logo “Natale a Como” e per la promozione online della manifestazione; 11.365 euro alla società Igp Decaux di Assago (Milano) per le affissioni promozionali.