Fratelli d'Italia, Molteni: "Due società per la comunicazione del Natale a Como ma stessi contatti"

Il consigliere comunale di minoranza Giordano Molteni (Fratelli d'Italia) ha presentato ieri un’interrogazione al sindaco sul piano comunicazione della Giunta Rapinese per il Natale a Como. Lo ha comunicato lo stesso Molteni con una nota alla stampa. Tema, i due incarichi rispettivamente da 9.727 euro alla società Immagine Più Srl di Como per la realizzazione del logo “Natale a Como” e per la promozione online della manifestazione che si terrà dal 26 novembre all’8 gennaio 2023 e da 11.365 euro e alla società Igp Decaux di Assago (Milano)per le affissioni promozionali della kermesse natalizia organizzata dal Comune.

"E' quantomeno singolare - scrive Molteni - il fatto che la società, concessionaria ufficiale responsable di zona per Como, in esclusiva per conto di IGP Decaux, vale a dire Rastel & Rastel s.a.s, condivida lo stesso indirizzo e lo stesso numero di telefono con l’altro operatore Immagine più. Altrettanto singolare il fatto che l’Amministrazione Comunale abbia individuato, come fornitore di uno dei servizi, un operatore economico, IGP Decaux, che si affida come concessionaria ufficiale per Como ed altre province ad una realtà, Rastel & Rastel s.a.s , avente gli stessi soci dell’affidataria dell’altro servizio, ovvero Immagine Più s.r.l":

"Chiediamo di sapere - aggiunge Molteni - quale potrà essere l’eventuale coinvoglimento dell’operatore Rastel & Rastel s.a.s, nella fattispecie per l’impegno di spesa pari a 11.365,73€, tenuto conto che lo stesso è concessionario ufficiale responsabile di zona per Como, in esclusiva per conto di IGP Decaux; 2) Per quali ragioni, e su quali basi metodologcihe, sul fronte della parte offline, la scelta dei mezzi è caduta sul trasporto pubblico locale e non su altri mezzi come ad esempio la televisione, la radio e la carta stampata; 3) Se l’Amministrazione ha provveduto a contattare anche altre realtà".