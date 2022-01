Museo Nazionale del Razionalismo alla Casa del Fascio, Borghi: "Si farà, sono emozionato"

La notizia è arrivata ieri sera in consiglio comunale. L'annuncio ad opera del consigliere e deputato della Lega Claudio Borghi: "Sono quasi emozionato perché dopo quattro anni di lavoro in Parlamento sul tema, ce l'abbiamo fatta. Finalmente in questa ultima legge di bilancio è stato costituito, con una dotazione già di 1 milione di euro, il fondo per la realizzazione del Museo dell'Astrattismo e del Razionalismo presso Palazzo Terragni. Notare, Museo Nazionale, questo significa che, come visto in questi anni, le problematiche relative a un eventuale passaggio di proprietà dell'immobile, che diversamente sarebbero state sorverchianti, non saranno sulle spalle del Comune".

"Così facendo - ha aggiunto Borghi nella sua comunicazione preliminare al Consiglio - si ottengono due risultati: l'immobile con tutto la sua storia, con tutto il suo pregio, con tutto il suo richiamo turistico mondiale diventerà fruibile per i cittadini e non sarà un peso per l'amministrazione comunale dal punto di vista finanziario, perché le spese e il relativo fondo saranno a carico del Ministero dei Beni Culturali. Pertanto è già stato stanziato, nella stessa voce di bilancio. mezzo miione di euro a decorrere, quindi ogni anno, in modo tale da poter realizzare una transizione confortevole per la Guardia di Fainanza, che ha conservato meravigliosamente il bene".

"Rimane aperta la posssibilità per il Comune e la Regione - ha concluso Borghi - di espandere il potenziale polo museale utilizzando gli uffici contigui dell'ex ULI. Quindi ci siamo, sarà un lavoro pazzesco nei prossimi anni per la città. E' una opportunità grandissima per la quale Como ci ha lavorato 20 anni senza mai aver trovato fin qui la quadra; finalmente ce l'abbiamo fatta. Sono soldi che arrivano per la città gratis: un'occasione notevole per il futuro con un museo che sarà di rilevanza mondiale".