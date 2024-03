Como, quella multa di 79,55 euro in via Borgo Vico che ha fatto infuriare un cittadino

Ci arriva una segnalazione da un nostro lettore che protesta per la multa ricevuta lo scorso mese in via Borgo Vico. Ci scrive:

"Ho appena ritirato una contravvenzione di ben 79,55 euro, che arriverebbe a 190 euro se non la pagassi entro 61 giorni, perché i ben 2 accertatori adesso non lasciano nemmeno più notifiche cartacee sul veicolo, cosi il Comune può addebitarti 18,65 euro di spese postali (importo che coprirebbe invio di raccomandata a Palm Beach!). E sei pure costretto ad andare in posta a ritirarla. Questo per aver osato lasciare l'auto per meno di 10 minuti, su marciapiede, senza intralciare nessuno, nello slargo tra Via Borgovico vecchia e Piazza Santa Teresa, dove in pochi metri ci sono 2 farmacie, 1 panettiere, 1 tintoria, 1 banca, 1 macelleria, 1 ferramenta ed 1 tabaccheria, ma meno di 10 stalli auto a pagamento.

Vorrei evidenziare le condizioni in cui versa la zona la maggior parte del tempo, (per non parlare di scontrini, cartacce e mozziconi abbandonati nell’aiuola davanti all’entrata della farmacia e gli schiamazzi notturni dei GenZ da "pizza e birra" post discoteca). È terra di nessuno, ma guai a violare il codice della strada sostando quel tanto che basta per andare a comprare un farmaco! I soldi della mia multa andranno nel fondo cassa pro insegnamento per l'educazione ai veri incivili, che fanno troppa fatica a raggiungere i cestini ma poi venerdì vanno a manifestare con Gretha? Vergogna vera!".