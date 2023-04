Appuntamento straordinario con il mercato mercerie di Como. Dalle ore 8 alle ore 19 di oggi, domenica 2 aprile, sarà presente il consueto mercato sotto le mura. In occasione della Domenica delle Palme il mercato animerà viale Cattaneo e viale Battisti. Non si tratta del mercato della fiera di Pasqua che invece prenderà posto anche in viale Varese dal 6 al 10 aprile.