Mega grandinata in Lombardia, paura in volo: Boing 777 danneggiato costretto a riatterrare a Malpensa

Cadeva forte ieri la grandine che ha creato disagi non solo nel Comasco ( ma fortunatamente nulla di grave) ma anche nel resto della Lombardia. La Protezione Civile aveva diramato l'allerta meteo arancione per forti temporali e nubifragi ma non si aspettavano disagi così grandi anche negli aeroporti della regione.

Un aereo è stato ridotto parzialmente a un colabrodo dalla grandine. È un Boeing 777 di Emirates ed era diretto a New York, 'mitragliato' e danneggiato dalla grandine subito dopo il decollo da Milano Malpensa. L'aereo era appena decollato e si è trovato nel mezzo della terribile tempesta di grandine che l'ha costretto a rientrare a Malpensa dove è atterrato al secondo tentativo. Nessuno a bordo è rimasto ferito, ingenti invece i danni per il veivolo alla carenatura.