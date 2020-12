Massimo e Isabella, i due comaschi che hanno "stregato" The Voice Senior

Hanno avuto il loro momento di gloria e non è detto che non ne abbiano un altro. Massimo Vita e Isabella Marelli sono due dei cantanti che si sono esibiti nella puntata di The Voice Senior andata in onda su Rai l'11 dicembre 2020. Sono entrambi comaschi, ma non si conoscono. Hanno due vite e due storie completamente differenti ma sono accomunati da una grande passione per la musica, e da un grande talento. Infatti, entrambi hanno passato il turno dopo avere conquistato il favore dei giudici.

Massimo Vita è l'ex proprietario di un locale che è stato molto noto e molto frequentato nei decenni passati: parliamo del Charleston di via Monti a Como dove si sono esibiti tanti artisti famosi, come lo stesso Massimo Vita ha ricordato nell'intervista rilasciata ad Antonella Clerici prima dell'esibizione a The Voice Senior. Massimo ha portato sul palco del talent show di Rai 1 "Human" di Rag'n'bone man. Per lui si sono girati Loredana Bertè e Clementino.

Isabella Marelli, invece, è stata una giornalista esperta di musica rock. Ha intervistato nella sua vita tantissimi cantanti e musicisti anche di fama internazionale. la sua storia è segnata da un periodo drammatico in conseguenza di un brutto incidente nel quale ha quasi perso la vita e che le ha lasciato segni sul volto e sul corpo che solo dopo complesse operazioni è riuscita quasi a nascondere. Lei ha portato sul palco il brano "It's my life" di Bon Jovi. Anche per lei si sono girati la Bertè e Clementino.