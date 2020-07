Non mangiava l'anguilla da trent'anni: Mario, il "sindaco di Sant'Agostino", a 99 anni realizza il desiderio

Da oltre trent'anni non mangiava un'anguilla: oggi il quasi centenario Mario Balzarotti, classe 1921, ha visto il suo desiderio realizzato. Ad esaudirlo sono stati i Pescatori di Como Alpha e il Bar Lario. Per tutti loro, infatti, il 99enne Mario è una vera e propria istituzione. Non è un caso che venga soprannominato il "sindaco di Sant'Agostino".

Da tanto tempo il tenero vecchietto sognava di assaggiare ancora questo pesce di cui ben si ricordava il caratteristico sapore. "Purtroppo - ha spiegato WIlliam Cavadini del gruppo dei Pescatori Alpha - questo pesce è diventato sempre più raro nel nostro lago, in parte a causa dlele dighe che gli impediscono di risalire l'Adda e in parte a causa del pesce siluro che è ghiottissimo di anguille".

Oggi, 22 luglio, i pescatori hanno potuto finalmente far felice Mario. Nelle acqua davanti a Laglio con la pesca a fondo, utilizzando come esca il lombrico, sono riusciti a catturare una prelibata anguilla. Il Bar Lario ha invece pensato a cucinarla e a servirla sul tavolo del trepidante sindaco di Sant'Agostino.

lombrico a fondo