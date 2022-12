Lurago d'Erba, a scuola con il progetto Brianza Senza Plastica

Le classi quarte della scuola primaria di Lurago d’Erba hanno partecipato ad alcuni laboratori didattici dedicati all’uso consapevole della plastica. Il progetto coordinato dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi parte dai dai dati e dalle immagini che raccontano come gli ecosistemi marini - e più in generale

la vita sulla Terra – siano minacciati da una produzione crescente di plastica, gli studenti e le studentesse hanno ragionato sull’importanza di ridurre i rifiuti e di guardare ogni materiale come una preziosa risorsa.

Dopo un primo momento introduttivo e teorico, il lavoro delle classi è diventato creativo e pratico: le bottiglie di plastica - che le famiglie avevano tenuto da parte proprio in preparazione del laboratorio - sono state trasformate in bellissimi animali del mare: pesci, balene, capodogli, polpi,

meduse. Ovviamente il messaggio è stato quello di evitare, laddove possibile, l’uso degli imballaggi e delle bottiglie di plastica, preferendo contenitori durevoli.

I bambini e le bambine hanno capito, attraverso il gioco, che anche le piccole azioni di ogni giorno hanno un effetto su scala globale.

Come detto, i laboratori sono stati organizzati dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Lurago d’Erba, nell'ambito del progetto ‘Brianza Senza Plastica’. L’iniziativa nelle scuole di Lurago ha rappresentato la conclusione del progetto, che è stato cofinanziato da Fondazione Cariplo, e ha visto la partecipazione dei comuni di Lurago d'Erba, Carugo e Cabiate, col patrocinio della Provincia di Como.

L’intento è quello di sensibilizzare la cittadinanza – partendo, come in questo caso, dai più giovani – a rispettare l’ambiente, sostituendo le plastiche monouso con imballaggi durevoli.