Livello Lago di Como vicino ai minimi storici: ecco la super spiaggetta

Il livello del Lago di Como è vicino ai minimi storici. Nel corso di gennaio 2022 stando ai dati reperibili sul sito laghi.net, il livello del Lario, registrato presso il punto di rilievo di Malgrate, è sempre oscillato intorno ai -20 centimetri sotto lo zero idrometrico, ciò significa circa 60 centimetri in meno rispetto alla media del periodo calcolata su un archivio storico che parte dal 1946.

L'abbassamento del livello del lago ha fatto affiorare la solita spiaggetta in corrispondenza della foce del torrente Cosia, in zona Tempio Voltiano. Questa vlta la lingua di sabbia che si protende in mezzo al lago appare insolitamente larga e molti non si lasciano scappare l'occasione di scattare una foto ricordo. Quello che, però, può sembrare un fenomeno suggestivo può rivelarsi un problema non da poco conto per le sponde del Lario. Infatti, il lago ritirandosi scopre parti delle rive che generalmente sono immerse nell'acqua e quindi protette grazie alla forza "contenitrice" dell'acqua. Il rischio è che venga accelerato il deterioramento di muri e sponde, anche per colpa del moto ondoso causato dai natanti.