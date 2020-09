Lido del Segrino: a settembre lettino e ombrellone gratuti per gli ultimi raggi d'estate

Alessia Binda e il marito Bruno, titolari del Lido del Segrino, avevano già avuto un'idea simile a giugno. In quel caso, sempre nel giorni settimanali ovvero dal lunedì al venerdì, il lettino e l'ombrellone erano gratis per chi viveva neipaesi limitrofi a Eupilio, e l'intento era proprio quello di far conoscere, anche a chi abitava in zona, un angolo del lago spesso ignorato o considerato off limits. Ma adesso, a settembre, il lido del Segrino regala gli ultimi giorni di sole a tutti, anche senza prenotazione.

Quindi per chi volesse godersi gli ultimi giorni di relax o avesse (durante la settimana) una giornata libera, le porte del Lido del Segrino saranno aperte e ci sarà la possibilità di usufruire, gratuitamente, di lettino e ombrellone. Lo annunciano sulla loro pagina facebook, fornendo anche le indicazioni utili:

«Le promo del Segrino per godere le ultime settimane estive nel relax.

🌞Anche tu hai ancora un po' di tempo libero?

🦚Desideri mantenere l abbronzatura e un aspetto sano?

👨‍👩‍👧‍👦Hai il bisogno di stare ancora all aria aperta con chi ami?

Godendoti un pranzetto 🍝 o brindando agli obbiettivi della nuova stagione 🥂🍻?

Il lido del Segrino è il posto giusto per te

⏰ Aperti dalle 9 alle 21

La prenotazione non è obbligatoria

I 🐕 sono i benvenuti

Al lago più pulito della Lombardia.»

Per i fortunati che hanno ancora ferie da spendere o giorni di relax è davvero un'occasione da non perdere!