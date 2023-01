Marciapiedi e asfalti, al via i lavori di sistemazione del borgo di Sant'Agostino

Partono i lavori nel comparto di Sant'Agostino a Como: saranno rifatti i marciapiedi, gli asfalti e la segnaletica. Il cantiere sarà allestito nella mattina del 19 gennaio 2023. "Abbiamo scelto di far partire adesso i lavori - spiega l'assessore comunale alla Viabilità, Enrico Colombo - per poter consegnare alla città un rinnovato borgo di Sant'Agostino in tempo per la nuova stagione turistica".

I lavori di asfaltatura comprenderanno via Manzoni, via Foscolo, piazza Amendola e Largo Leopardi e si concluderanno in prossimità di piazza De Orchi, quindi comprendendo anche il tratto iniziale della passeggiata che porta in viale Geno. Ma inizialmente si inizierà a lavorare per il rifacimento dei marciapiedi cominciando in via Manzoni all'altezza del cancello della stazione Como Lago. E' prevista, dunque, la chiusura al traffico pedonale del marciapiedi lato ferrovia e l’occupazione della corsia di marcia adiacente. la carreggiata in via Manzoni subirà quindi un restringimento da tre a due corsie. Uomini e mezzi inizieranno a lavorare subito dopo l'orario di punta del mattino per limitare i disagi al traffico. Il progetto di sistemazione non prevede soppressione di posti auto, ma solo il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il costo dell'intero intervento ammonta a poco più di mezzo milione di euro. Per la precisione 310mila euro serviranno per il rifacimento dei marciapiedi, 200mila per le asfaltature.