Lavori di ampliamento per la quinta corsia: chiusure notturne in A9

Chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire i lavori di ampliamento alla quinta corsia, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Chiasso ed è diretto verso Milano. I giorni e gli orari delle chiusure sono i seguenti: dalle 21 di lunedì 5 alle 5 di martedì 6 giugno; nelle due notti di mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, con orario dalle 21 alle 5. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano e rientrare dallo stesso in direzione di Milano.