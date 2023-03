Lago di Como, 6 giorni di senso unico alternato a Pognana, Lezzeno e Bellagio

Per motivi di incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico, è stato disposto dalla Provincia il senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico di cantiere lungo la Ex SS 583 Lariana, nelle seguenti modalità: in comune di Lezzeno, in Comune di Bellagio dal giorno 30 marzo 2023 al giorno 4 aprile 2023, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (festivi e prefestivi esclusi); in comune di Pognana Lario: dal giorno 30 marzo 2023 alle ore 8 al giorno 04 aprile 2023 alle ore 20 (festivi e prefestivi esclusi).