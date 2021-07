Non bastava il covid: lo sfogo del pizzaiolo Momo contro le cattive recensioni

Via Carloni

Momo, noto pizzaiolo del Cardamomo di via Carloni a Como, è il rptagonista di questo video-sfogo che forse potrebbe essere visto un po' come rappresentativo di un pensiero comune a molti gestori di pizzerie e ristoranti. Momo nel video pubblicato sulla pagina Facebook della sua pizzeria se la prende con chi, nonostante ttte le difficoltà che hanno attraversato (e stanno attraversando) i ristoratori si permette di andare a mangiare in un locale e di lasciare una cattiva recensione. Queste persone si rendono conto di quanto è difficile essere ristoratore ai tempi del covid? "Criticare è la cosa più facile del mondo - si sfoga Momo - ma fare è più difficile. Queste persone dovrebbero provare ad aprire un bar o un ristorante".