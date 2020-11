Ha perso tutto e ora dovrà rinunciare anche al cane: Lambrugo si mobilita per Tyson

Una storia tutta lambrughese, che vede un uomo in grandi difficoltà umane ed economiche, che dopo aver perso la mamma ed essersi separato dalla moglie da lunedì dovrà affrontare anche lo sfratto dalla sua casa che diventerà esecutivo. Teoricamente avrebbe potuto beneficiare di un ulteriore rinvio dello sfratto, perchè, a causa della pandemia, sono stati sospesi, ma grazie ad una rete di aiuti, è riuscito a trovare una nuova casa, ma molto più piccola, che non potrà ospitare il suo amico a quattro zampe, Tyson. L'ufficiale giudiziario avrebbe quindi simbolicamente bussato a quella porta il 16 novembre, ma lui (grazie alla rete di aiuti) si starà già trasferiendo senza il suo cane però, unica e fedele consolazione di questo anno infelice.

L'uomo ha quindi chiamato il Comune di Lambrugo per essere aiutato per riuscire a trovare, in tempi da record, una nuova sistemazione per il cane. Tyson ha 5 anni ed è stato preso dal suo attuale proprietario (anche se non ha il microchip) 3 anni fa, da una signora che non lo voleva più. È un cane molto buono, abituato a stare tante ore in casa da solo senza sporcare o rovinare nulla. Lui però non immagina che da lunedì, se non si troverà una sistemazione, la sua sorte sarà il canile. La città di Lambrugo si sta man mano mobilitando, condividendo l'appello che Sally, Monica e altre volontarie hanno messo su Facebook. Si è attivato persino il Comune ed è stata contattata in merito anche la vice sindaco, Elisa Marini.

Sally, anche lei residente a Lambrugo, insieme ad altre volontarie sta cercando in tutti i modi di trovare almeno uno stallo (non a pagamento) per Tyson, in attesa che qualcuno voglia adottralo per sempre.

«È un problema Lambrughese, dice Sally, è sarebbe bello trovare un pò si solidarietà nel nostro paese».

Solo chi davvero interessato può scrivere a: theitalianconnection@hotmail.com