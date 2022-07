Lago di Como e Pnnr: quasi mezzo milione di euro per il parco di Villa del Grumello

Importante risultato per l’Associazione Villa del Grumello ammessa al contributo a fondo perduto stanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: interventi di restauro e valorizzazione dei parchi e dei giardini storici”, finanziato dall’Unione Europea-NExTGenerationEU”.

L’Associazione aveva aderito all’avviso la scorsa primavera presentando un progetto pluriennale del valore di euro 770.00, chiedendo e ottenendo il contributo di euro 425.000, pari al 55% del progetto complessivo. Obiettivo del progetto è rendere ancor più fruibile al pubblico il Parco del Grumello e valorizzarne le vocazioni e la peculiarità di giardino storico naturalistico lacustre e urbano, espressione dell’eccellenza paesaggistica del lago di Como.

L’Associazione Villa del Grumello – privata e senza scopo di lucro – dal 2005 ha avviato e sviluppato il percorso di riqualificazione e di valorizzazione del compendio di proprietà di ASST Lariana contestualmente al progetto del Chilometro della Conoscenza e si è sin da subito aperta alla città, accogliendo iniziative culturali e rendendo disponibile progressivamente e gratuitamente il parco al pubblico: oggi il parco storico naturalistico è accessibile da aprile a novembre tutti i giorni escluso il sabato con ingresso gratuito e una sempre crescente offerta di iniziative culturali e percorsi formativi organizzati dall’Associazione.

“Siamo felici e orgogliosi del riconoscimento ottenuto – sottolinea il Presidente dell’Associazione Villa del Grumello, Paolo De Santis – Adesso la nostra responsabilità nella valorizzazione della gemma preziosa che il Grumello rappresenta per tutta la comunità comasca aumenta ulteriormente”.

In Provincia di Como solamente due Enti sono stati ammessi al contributo nell’ambito del PNRR: il progetto di Associazione Villa del Grumello è risultato diciannovesimo classificato, su 106 aggiudicatari, con oltre 1.300 domande presentate nell’area del nord e centro Italia. Un significativo riconoscimento quindi della bontà del progetto, della solidità della struttura di gestione dell’Associazione Villa del Grumello e dell’interesse suscitato dall’attività culturale, sociale e formativa da esso proposta e intrecciata col contesto naturalistico e paesaggistico peculiare del luogo, cuore del parco urbano del Chilometro della Conoscenza.

Il contributo consentirà di attuare attraverso un piano di gestione integrato innanzitutto interventi di sistemazione e di ulteriore messa in sicurezza del parco storico naturalistico, oltre che a favore della sua accessibilità, nel solco della continua valorizzazione del compendio. Assieme darà l’opportunità di valorizzare le collezioni – come quella di ortensie – che già rendono riconoscibile il Parco del Grumello, di arricchire la biodiversità con un approccio sostenibile al giardino e dando vita a progetti particolarmente attrattivi, come “il giardino delle farfalle”, di valore ambientale e assieme didattico divulgativo ed estetico. Il progetto consentirà poi di consolidare la proposta culturale e di eventi aperti alla cittadinanza e ai turisti, avviare percorsi di approfondimento specialistico e diversificare la proposta didattica e formativa. Un rafforzato piano di comunicazione coerente con lo stile di accoglienza del luogo potrà infine facilitare la fruibilità del parco e la promozione delle iniziative, invitando ad attraversare e abitare la bellezza.

Associazione Villa del Grumello nel 2022 è stata inoltre beneficiaria di un co-finanziamento da parte di Fondazione Cariplo aggiudicandosi il bando “Per la cultura 2021” con il progetto biennale (2022-2023) Ecotonalità dedicato con sguardo integrato, responsabile, inclusivo, “lento” e transdisciplinare all’attività culturale, formativa e alle rassegne artistiche ideate e organizzate, intrecciate creativamente con l’essenza del luogo, connesse al territorio e attente ai giovani, alle fragilità e alla qualità della vita del pubblico.