Il Lago di Como è ancora alto, piazza Cavour resta aperta solo verso piazza Volta

Situazione in via di miglioramentpo con il lago di Como in lenta discesa ma piazza Cavour ancora chiusa al traffico. Resta aperta invece la corsia provvisaria che conduce verso piazza Volta attraverso via Fontana. L'attraversamento della piazza per i veicoli che arrivano da piazza Sant'Agostino non è consentito ai furgoni e ai mezzi pesanti che vengono dirottati dai vigili verso piazza del Popolo.

Difficile dire se già domani potrà essere riaperta almeno una corsia anche se le condizioni meteo favorevoli dei prossimi giorni fanno ben sperare in un veloce ritorno alla normalità dopo le grandi difficoltà di ieri soprattutto nelle ore di punta. Al momento continuano a lavorare le idrovore per pompare l'acqua da piazza Cavour e rimetterla nel Lario oltre le paratie gonfiabili provvisorie.