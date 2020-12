Lago di Como: l'ultima occasione prima delle feste per ammirare i borghi illuminati

Quando illuminare è un'arte, che scolpisce il paesaggio e lo riempie di magia. E siccome di magia, in questo Natale 2020, ne è rimasta ben poca vi ricordiamo questa splendida iniziativa promossa e realizzata da Lake Como Christmas Light.

Ora i borghi prescelti sono tutti illuminati, come dei piccoli presepi. Oltre ad Argegno, fotografato pochi giorni fa da Maurizio Moro, nella lista delle bellissime location ci sono anche: Villa Carlotta, Villa Balbianello, il Pinte della Civiera a Nesso, La Chiesa di San Giovanni a Bellagio, Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Brienno, Argegno, Pigra, Sala Comacina, Griante, Ossuccio, Lenno, Tremezzina, Menaggio, Varenna, Bellagio, Lezzeno, Nesso, Careno, Faggeto Lario, Torno e Blevio.

Tutte le info le trovate sul sito: https://mylakecomo.co/it/lake-como-christmas-light/

Una validissima alternativa alle "vasche" per lo shopping nei centri cittadini. Oggi il sole tramonterà intorno alle 16.45. Quindi c'è tutto il tempo di visitare uno o più di questi splendidi borghi sul lago di Como. Considerando anche che non si conoscono ancora le restrizioni di Natale e Capodanno, probabilmente questa sarà l'ultima occasione per ammirare i "presepi di luce" durante le feste. Anche se, ricordiamolo, le location saranno illuminate fino a fine gennaio 2021, ancora non ci è dato sapere come sarà la situazione pandemica e quindi, per non perdere questo spettacolo, il weekend che sta arrivando sembra proprio essere il momento perfetto.