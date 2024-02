Palestra, 2 giorni di riposo e contratto indeterminato: sul Lago di Como riapre l'hotel (di lusso) che ama il suo staff

Tra poche settimane sul Lago di Como si entrerà nel vivo della stagione turistica. Dopo una breve pausa invernale, la struttura affacciata sulle rive del Lario composta da un luxury boutique hotel, il fine dining restaurant Roteo e il cocktail bar Gaia, può di nuovo accogliere i suoi ospiti per la stagione 2024.

La filosofia e i valori che caratterizzano il brand sono sempre gli stessi: eccellenza culinaria, sofisticata ma accogliente ospitalità, integrità, rispetto ed etica, ma lasciano lo spazio a tante interessanti novità.

Lo staff, una risorsa preziosa

Un altro tema riguarda la risorsa più preziosa di MUSA, lo staff. In aggiunta alle attività pensate appositamente per il loro benessere, come ad esempio l’abbonamento in palestra, a partire dall’ultimo quadrimestre del 2023 MUSA garantisce ai suoi collaboratori 2 giorni di riposo settimanali, sempre assicurando a tutti continuità tramite contratti a tempo indeterminato e non stagionali e turni di massimo 8 ore.

Lo scopo è quello di migliorare il work-life balance, anche nel settore della ristorazione: solo lavorando con serenità, sarà possibile offrire agli ospiti il servizio di qualità che ha contraddistinto Musa fino ad ora.

Le novità

Prima miglioria sul fronte ecosostenibilità, elemento che sta particolarmente a cuore a tutto il team e sui cui Musa punterà ancora maggiormente nel 2024: oltre ad essere già una struttura quasi totalmente plastic free e ad avere un guest journey totalmente paperless, a partire da quest’anno infatti prenderà il via una nuova collaborazione con Microponica, società agricola con tecniche di agricoltura naturale che darà vita a un giardino dedicato a Musa per la coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, frutta e tanto altro. Nella cucina degli Chef Matteo Corridori e Robert Moretti infatti la stagionalità è protagonista indiscussa e vengono prediletti prodotti locali, valorizzati per esaltare il territorio.

Il nuovo format

L’offerta infine si amplierà ulteriormente con il nuovo format Maison Musa: oltre a Villa Musa a Mezzegra, la lussuosa residenza privata di proprietà con 6 spaziose camere da letto e una splendida vista sulla Tremezzina in affitto settimanale per assoluta privacy e tranquillità, Musa diventerà property manager di 5 ville, tutte nell’area circostante alla struttura principale. Ogni proprietà ha diverse caratteristiche, ma sono tutte contraddistinte dall’elevato standard che caratterizza l’ospitalità firmata Musa Lago di Como. Il numero in futuro è destinato a crescere e

le ville avranno un team dedicato che si occuperà di tutti i servizi e seguirà passo a passo gli ospiti dalla fase di prenotazione, al concierge 24/7, fino al momento dei saluti.

“Siamo impazienti di dare il via a questa nuova stagione – spiegano Matteo Corridori e Robert Moretti, Executive Director & Chef di Musa Lago di Como – Avremo tante novità e siamo sicuri che sarà un anno sfidante ma estremamente positivo: per quanto riguarda le camere del boutique

hotel ad esempio, per il periodo estivo siamo praticamente al completo.

La nostra mission sarà sempre quella di offrire un’hospitality fresca, giovane e professionale e proprio per questo la novità di cui senza dubbio andiamo più fieri riguarda il personale – continuano Moretti e Corridori – Il nostro team è cresciuto fino a raggiungere 52 componenti, che

per una struttura delle nostre dimensioni è notevole e questo ci ha permesso di raggiungere uno dei nostri obiettivi e garantire 2 giorni di riposo a tutto lo staff, un fattore per noi fondamentale per assicurarci il benessere dei nostri dipendenti. Siamo convinti che per far sentire gli ospiti accolti nel migliore dei modi, il team debba essere sereno e che un ambiente di lavoro sano ci permetterà di raggiungere grandi risultati” concludono.