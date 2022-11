Inaugurata la nuova sede dell'Ordine dei Medici, intitolazione ai colleghi comaschi morti per covid

Si è svolta oggi 12 novembre alle 11 l’inaugurazione della sede rinnovata dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, in via Masia 30. Erano presenti, oltre al dott. Spata, il Cardinale Oscar Cantoni, sempre molto vicino alla categoria dei sanitari, che ha impartito la sua benedizione e ha ricordato la prossima beatificazione di Padre Giuseppe Ambrosoli anche lui medico e missionario e il Prefetto dott. Andrea Polichetti che ha elogiato il grande lavoro e l’impegno svolto in prima linea dall’Ordine dei Medici.





Il Presidente dott. Gianluigi Spata, dopo aver accolto le numerose autorità del territorio (tra questi: l’assessore Alberto Fontana in rappresentanza del Sindaco di Como, il questore Leonardo Biagioli, il comandante della Polizia Vincenzo Ajello, il comandante dei Carabinieri Giuseppe Colizzi, il consigliere provinciale Paolo Furgoni, Paola Parlati presidente vicario del Tribunale) e i molti associati, ha presentato gli uffici rinnovati e soprattutto la nuova sala dell’assemblea che è stata intitolata ai medici morti nello svolgimento della propria attività durante la pandemia Sars-Cov-2.

Ha ricordato poi il periodo della pandemia, l’attenzione che l’Ordine ha sempre dato alla necessità di vaccinarsi (a partire dalla vaccinazione anti covid 19, all’ antinfluenzale, all’anti-morbillo).





Durante la cerimonia è stata svelata la targa commemorativa in ricordo dei medici:

Dott. Luigi Frusciante;

Dott. Kenneth Norman Jones;

Dott. Pierantonio Meroni;

Dott. Giovanni Sassi;

Dott. Raffaele Giura;

Dott. Giuseppe Lanati;

Dott. Roberto Puleo;

Dott. Massimo Ugolini



E di tutti i medici italiani che hanno perso la vita contraendo il covid sul lavoro.