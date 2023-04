Gli studenti di Como imparano la legalità dalla guardia di finanza: l'iniziativa

Il reparto operativo aeronavale di Como ha organizzato con alcune scuole delle province di Como, Varese, Brescia e Verbano – Cusio - Ossola, una serie di visite, presso i reparti navali e di volo e specifici incontri attraverso i quali è stato possibile far apprendere ai giovani le attività svolte dal comparto aeronavale del Corpo, i compiti di Istituto, le potenzialità operative del dispositivo di contrasto e le funzioni anche in virtù delle attribuzioni di unica forza di polizia in mare. È stato anche possibile visitare i mezzi navali contribuendo a infondere e stimolare nei ragazzi lo sviluppo di una sensibilità alla legalità economico-finanziaria in genere e legata all’ambito lacuale.

Gli studenti hanno avuto modo di assistere, presso la sede di Venegono Superiore (Varese), alle manovre evolutive del drone “Colibrì”, mezzo utile alla ricognizione, alla ricerca e all’avvistamento di un obiettivo operativo. Le iniziative promosse hanno visto, complessivamente, l’attiva ed entusiasta partecipazione di oltre 100 studenti ai quali sono state illustrate le principali attività che il reparto operativo aeronavale di Como svolge quotidianamente sui bacini lacuali di competenza.

A fine giornata, le scolaresche hanno particolarmente apprezzato l’operato della guardia di finanza che, nello specifico Comparto Aeronavale, rappresenta un riferimento imprescindibile di garanzia della legalità economica-finanziaria.