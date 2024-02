Sul lago di Como arriva la guardia costiera

L'annuncio del deputato comasco Eugenio Zoffili sulla prossima apertura di una base della guardia costiera sul Lago di Como segna un significativo passo avanti nella sicurezza e nella gestione delle emergenze sul Lario, divenuta destinazione turistica popolare in tutto il mondo. “Entro pochi mesi anche il lago di Como avrà una propria base della guardia costiera - ha affermato Zoffili - come già avviene su altri grandi laghi italiani come il Garda e il Maggiore. Un risultato molto importante, che consentirà sia ai comaschi che ai molti turisti di usufruire del nostro splendido Lario nella massima sicurezza, grazie alla presenza dei militari che arriveranno da Genova, inizialmente in sei per poi contare a pieno organico su 18 unità. Si tratta dell'ennesima dimostrazione di quanto il ministro Matteo Salvini e la Lega abbiano a cuore questo territorio".