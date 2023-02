Gioca pochi euro e ne vince 100mila: la fortuna bacia il Comasco

Un fine settimana davvero fortunato, dove a Fenegrò un uomo ha acquistato un gratta e vinci da 5 euro e ne ha vinti 100mila. La vincita è avvenuta nel bar Margherita in via Monte Grappa. Come ha raccontato il titolare Luigi Bogani, si conosce l'identità del vincitore anche perché dopo essere uscito dal bar e aver grattato il biglietto del "Milionario" è tornato indietro per essere sicuro di aver vinto quella somma: non ci credeva nemmeno lui.