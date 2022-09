Funicolare Como-Brunate, 2mila persone al giorno in estate

Prosegue la collaborazione tra il Comune di Como e Atm - Azienda Trasporti Milanesi, che gestisce il servizio della funicolare Como – Brunate per migliorare il servizio e l’esperienza di viaggio di turisti e abbonati, che soprattutto nei mesi estivi utilizzano questo storico mezzo per raggiungere Brunate.

Da giugno ad oggi infatti in media quasi 2 mila persone ogni giorno hanno utilizzato la funicolare. In particolare nella settimana centrale di agosto (dal 15 al 21) si è registrato un picco di viaggiatori, che hanno toccato quota 2600 persone al giorno.

L’Amministrazione intende evitare episodi simili a quello verificatosi a luglio, quando una persona in attesa del battello sul lungolago Trieste ha avuto un malessere causato dall’esposizione prolungata al caldo. In quest’ottica, per evitare lunghe attese, è stato concordato con Atm di migliorare ulteriormente la sperimentazione del sistema per consentire ai viaggiatori di acquistare in anticipo il proprio ticket.

La funicolare è il mezzo più veloce che collega le città di Como e Brunate, offrendo un paesaggio suggestivo del lago e delle Alpi. Il servizio prevede partenze contemporanee dalle stazioni di Como e di Brunate, per un viaggio che dura sette minuti. È possibile effettuare una fermata a richiesta alla stazione intermedia di Carescione. I turisti italiani e stranieri raggiungono Brunate per godere di una vista mozzafiato sulla città di Como e sui luoghi circostanti e da lì possono proseguire per passeggiate ed escursioni panoramiche.