Erba, il triste record: il comune più cementificato del 2020 in provincia di Como

Erba ha il non invidiabile record del consumo di suolo del 2020: è il Comune della provincia di Como che ha cementificato di più in un solo anno!

A sottolinearlo sono gli ambientalisti del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, ma è ben segnalato anche nel rapporto nazionale diramato dall?Ispra sul consumo di suolo in Italia

Secondo il rapporto, Erba è il comune della provincia di Como con il più elevato dato di consumo di suolo nel raffronto tra il 2019 e il 2020: a Erba sono stati cementificati in un solo anno quasi 7 ettari (6,68 per la precisione), corrispondenti a circa 10 campi di calcio di serie A !

Questo il commento di Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”: "Il comune di Erba, se escludiamo la parte di territorio montagnoso, risulta già una delle città più cementificate in Lombardia. Il dato del consumo di ulteriori 7 ettari, relativo al 2020, attesta che il trend è fortemente negativo. Questo se pensiamo che in questi ultimi mesi del 2021 si è avviato il cantiere sul suolo verde di via Galilei (che coinvolge una superficie di 12 mila mq) e potrebbe partire anche l'altra edificazione prevista sull'area verde di via Monti (che ha una superficie di circa 20 mila mq). Vi sono poi altre aree edificabili, previste nel PGT vigente, come quella di via San Maurizio e di via Valassina. In pratica Erba si sta comportando da pessimo comune cementificatore!



E questo avviene, paradossalmente, in un comune che dispone di molte aree dismesse, ubicate quasi tutte in centro città. Aree industriali abbandonate ormai da decenni, che potrebbero essere recuperate, senza consumare altro suolo. Stiamo parlando ad esempio delle aree dismesse della ex Meroni, ex Gasfire, ex Molino Mottana, così come altre. Per questo ribadiamo la nostra richiesta all'Amministrazione Comunale: occorre procedere al più presto ad una modifica del PGT, azzerando l'edificazione sulle aree verdi! Per farlo ci vuole solo la volontà politica!"Il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” insiste quindi per giungere all’obiettivo del "Consumo di suolo zero" a Erba, ma anche negli altri comuni del territorio.