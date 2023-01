Gli Amici del Parco Bersagliere donano all'ospedale di Cantù un sollevamalati elettrico

E’ stato consegnato in questi giorni al reparto di Medicina dell’ospedale di Cantù il sollevamalati elettrico donato dall’associazione “Amici del Parco Bersagliere”. Alla consegna, insieme al primario, nonché direttore del Dipartimento di Medicina di Asst Lariana, il dottor Sergio Casati, alla coordinatrice infermieristica del reparto Mariantonia Frigerio, e alla dottoressa Elena Amina Scola, direttore medico del presidio, è intervenuta la signora Fulvia Nember, anima dell’associazione canturina, accompagnata da alcune volontarie. “Ringraziamo per questa donazione gli Amici del Parco Bersagliere - sottolineano il dottor Casati e la dottoressa Scola - Il loro sostegno e la loro generosità sono per noi preziosi”. “Approfitto di questa occasione - aggiunge il dottor Casati - per ringraziare anche chi, nei mesi scorsi, ha donato al reparto un microscopio, un capillaroscopio ed un proiettore. Un grazie di cuore anche a loro”.