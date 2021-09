In memoria di Don Roberto Malgesini: una croce sul luogo dove fu ucciso

Adesso Como ha un luogo dedicato alla memoria di Don Roberto Malgesini: si tratta dell’area antistante alla chiesa di San Rocco dove il sacerdote è stato ucciso esattamente un anno fa, la mattina del 15 settembre 2020. La cerimonia si è svolta alla presenza di un limitato numero di autorità civili e religiose, nel rispetto delle attuali disposizioni sanitarie.

Nella piazzetta antistante alla chiesa, sul luogo dove è avvenuta la tragedia, è stata posizionata una croce in ferro battuto, semplice, significativa, infissa in una pietra di Moltrasio. La croce è stata donata dalla Diocesi, che nella persona del vescovo Oscar Cantoni ha espresso gratitudine alla città per aver accolto la richiesta di ricordare don Roberto Malgesini con un segno che fa memoria del suo sacrificio e che sarà spunto di riflessione e preghiera.

L’iniziativa di dedicare un luogo della città e un’opera al ricordo di don Roberto Malgesini era stata proposta dal vescovo Cantoni e presentata dal sindaco Mario Landriscina al consiglio comunale, dove è stata accolta all’unanimità. È stata quindi realizzata con la piena disponibilità e l’impegno dell’amministrazione comunale in collaborazione con la Diocesi, nella comune partecipazione al ricordo dell’opera instancabile di questo sacerdote e concittadino che ha dedicato l’esistenza ad alleviare la sofferenza dei più deboli, fino all'estremo sacrificio della propria vita.