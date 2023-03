Domenica Como rischia il caos totale del traffico: c'è il corteo per la pace

Domenica 26 marzo Como sarà attraversata da un corteo che rischia di mettere a dura prova la viabilità. Il corteo è organizzato in occasione della Giornata della Pace. Il ritrovo è previsto alle ore 14 in piazzale Montesanto (zona caserme). Il serpentone di manifestanti si snoderà poi per tutto il centro costringendo alla sospensione temporanea del traffico lungo il percorso programmato. Il punto d'arrivo del corteo è piazza Cavour. Il percorso è il seguente: via Leoni, via Viganò, via Palestro, via Moro, piazzale Gerbetto, via Sirtori, viale Battisti, piazza Vittoria, viale Cattaneo, viale Varese, via dell'Annuncita, via Volta, via Indipendenza, via Luini, piazza San Fedele, via Odescalchi, via Rovelli, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo, piazza Cavour.