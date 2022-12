Ticino, dove sono gli autovelox questa settimana

La polizia cantonale e le polizie comunali del Ticino hanno reso noto l'elenco delle località dove saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana dal 19 al 25 dicembre 2022. Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). S

Distretto di Bellinzona

Bellinzona

Distretto di Riviera

Osogna

Distretto di Leventina

Bodio

Airolo

Chiggiogna

Distretto di Locarno

Minusio

Gordola

Magadino

Porto Ronco

Locarno

Distretto di Lugano

Novaggio

Melide

Caslano

Grancia

Magliaso

Rivera

Massagno

Banco

Distretto di Mendrisio

Stabio

Capolago

Genestrerio

Mendrisio

Controlli della velocità semi-stazionari saranno effettuati a Cureglia o Orino.