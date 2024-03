Confermato lo sciopero generale di domani: gli orari di Trenord

Sciopero generale domani venerdì 8 marzo, giornata della festa della donna che ormai da anni coincide con agitazioni proclamate proprio per rivendicare maggiori diritti da parte delle donne, con il motto di "Lotto marzo".

L’8 marzo non è una data qualsiasi. “Abbiamo colto da subito la necessità di strappare una giornata simbolica” spiega Usb in una nota “alla retorica della ricorrenza rituale per ricollocarla nello spazio che le è proprio: la lotta”, evidenziando le origini di questa giornata legate alle rivendicazioni dei diritti delle donne tra cui il diritto di voto. “Sono tanti i nessi strutturali che compongono la violenza contro le donne e di genere e se, sicuramente, il dato più drammatico è rappresentato dal numero crescente di stupri e femminicidi, non è possibile sottovalutare la violenza culturale, istituzionale ed economica”, prosegue la nota. a seguire le comunicazioni Trenord mentre Asf Autolinee e Atm (metropolitana milanese) non aderiscono e dovrebbero garantire servizio regolare.

Le comunicazioni di Trenord

La società dei treni lombarda di Trenord ha pubblicato una nota per informare i passeggeri. "Il sindacato Slai Cobas - spiega - ha indetto uno sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo 2024. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e o cancellazioni".

In ogni caso, come di consueto, saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei 'servizi minimi garantiti', la cui visualizzazione sarà consultabile attraverso questo link: www.trenord.it/trenigarantiti. I treni con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 23:59 del 7 marzo e con arrivo previsto nella destinazione finale entro le 00:59 dell'8 marzo arriveranno fino a termine corsa.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

"Sono ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero, pertanto - prosegue Trenord - vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in 'real-time' tramite la nostra app".

Allo stesso modo Trenitalia ha informato i clienti con un avviso sul portale. Per informazioni su orari e treni l'azienda ha attivato anche un call center 800 89 20 21. Oltre alla pagina dedicata ai treni garanti.

"Dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper, proclamato dalle organizzazioni sindacali. I treni - si legge nel comunicato - possono subire variazioni o cancellazioni. Previste le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle ore 21. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo Fs Italiane, assistenza clienti e biglietterie".