Un concorso letterario per promuovere la cultura della legalità: la bella iniziativa della guardia di finanza di Como

Il comando provinciale della guardia di finanza di Como, nell'ambito delle celebrazioni per il 250° Anniversario della fondazione del Corpo, ha lanciato una nuova edizione del concorso letterario "Premio LeggiAmo a Scuola. Fiamme Gialle e Costituzione". Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con l'ufficio scolastico territoriale di Como e con il patrocinio del Comune di Como, è rivolta agli studenti delle classi quarte degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Como.

L'obiettivo principale del concorso è quello di promuovere la cultura della legalità, con particolare attenzione alla legalità economica e finanziaria, considerata fondamentale per una convivenza civile e per una cittadinanza consapevole.

Gli studenti partecipanti sono chiamati a redigere un elaborato ispirato ai principi della Costituzione italiana, vista come fondamentale base valoriale e fonte di ispirazione etica e civile. Il tema dell'elaborato riguarderà questioni di interesse sociale, economico e giuridico, consentendo agli studenti di esprimere riflessioni e argomentazioni che mettano in luce il patrimonio culturale e la sensibilità etica legati alla materia.

Il concorso è aperto agli studenti iscritti alle quarte classi degli istituti per l'anno scolastico 2023/2024. Una commissione composta da ufficiali del Corpo e docenti dell'ufficio scolastico territoriale di Como valuterà gli elaborati presentati e assegnerà tre premi in denaro ai primi tre classificati: 1000 euro al primo classificato, 600 euro al secondo e 400 euro al terzo, grazie al generoso sostegno finanziario del Comune di Como.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato prorogato al 10 aprile 2024 (in origine previsto per il 30 marzo 2024). I dettagli completi e il bando di concorso sono disponibili presso gli istituti scolastici interessati.

Questo concorso offre agli studenti un'opportunità preziosa per esplorare temi di rilevanza sociale e per contribuire alla promozione della cultura della legalità, dimostrando l'impegno delle istituzioni nell'educare e formare cittadini consapevoli e responsabili.