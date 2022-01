Via Bellinzona, al via il Progetto Casa di Como Accoglie: consegnate le chiavi ai primi tre ospiti

La casa a Como in via Bellinzona è stata acquistata con mutuo decennale dall’associazione Como Accoglie e ha accolto lunedì 3 Gennaio i primi tre ospiti: un ragazzo del Bangladesh classe 1998, un ragazzo keniota classe 1998 e un ragazzo del Gambia classe 1999, il quarto arriverà a breve.

Sono giovani ragazzi che hanno iniziato un percorso di autonomia, ma non hanno ancora risorse sufficienti per una completa indipendenza.

Scopo del progetto è, oltre ad offrire loro un temporaneo alloggio, la strutturazione di percorsi individuali finalizzati a renderli più consapevoli e responsabili, stimolando anche il valore della condivisione e il rispetto necessario per coabitare serenamente.

Como Accoglie è supportata in questo percorso da un educatore professionale aiuterà a gestire e coordinare le accoglienze e supervisionare il progetto.