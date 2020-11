Como, didattica a distanza anche per le seconde e terze medie

Alcuni plessi scolastici di Como, delle scuole secondarie di primo grado (le medie) hanno avvisato nel pomeriggio di oggi, tramite un comunicato sul registro elettronico, genitori e docenti che da domani, giovedì 5 novembre e fino al 3 dicembre, le classi di seconda e terza media svolgeranno la didattica a distanza. Al momento, quindi, andranno a scuola, in quella che viene definita didattica in presenza, solo gli studenti delle elementari e quelli di prima media. Ad alunni e genitori non sono stati ancora comunicati i nuovi orari della Dad, anche se ci si augura che vengano mantenuti gli stessi previsti per la didattica in presenza, visto che il tempo per prepararsi a questa evenienza c'è stato.

Tuttavia nel tardo pemeriggio il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha pubblicato un post su Facebook che se non smentisce, per lo meno mette in "stand by" la notizia delle scuole chiuse e della didattica a distanza: