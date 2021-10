"Trieste chiama, Como risponde": 150 in piazza Verdi in solidarietà ai portuali no green pass

Erano circa 150 le persone presenti oggi sabato 23 ottobre in piazza Verdi a Como in solidarietà ai portuali di Trieste. Tornano a manifestare i no green pass a Como e in molte altre città d'Italia tra cui Roma, Milano e Novara.

"La gente come noi non molla mai" e " Libertà di scelta" gli slogan sugli striscioni in piazza Verdi.

A Como la manifestazione era autorizzata mentre a Milano, come riportato anche su MilanoToday, l'ennesimo corteo no vax sarebbe partito senza il benestare della Questura.

Non sembra comunque placarsi in tutta la penisola la questione green pass.

A Trieste infatti la manifestazione è saltata per il timore di inflitrazioni da parte di violenti e di scontri, ma la piazza ha incontrato il Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e sta continuando pacificamente a manifestare contro la normativa che impone il passaporto verde sui luoghi di lavoro.