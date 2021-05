Como, la polizia di Stato al Sant'Anna in visita ai bambini ricoverati: regali e tanto stupore

Per i bambini veder entrare proprio loro, gli agenti della polizia di Stato, sarà stata una sorpresa ancora di più dei regali che portavano.

I piccoli pazienti ricoverati nella Pediatria dell'ospedale Sant'Anna, presidio di Asst Lariana, hanno ricevuto in questi giorni una visita lampo speciale. Nel reparto, il direttore sanitario di Asst Lariana, Matteo Soccio e il primario Angelo Selicorni, hanno accompagnato l'ispettore Sergio Iaccino, comandante del Posto di Polizia dell'ospedale Sant'Anna, e alcuni agenti della Polizia di Stato di Como, che hanno consegnato una serie di regali ai bambini presenti.

"Esserci sempre ed essere vicini alla gente - osserva Iaccino - è la nostra missione, con particolare attenzione per le categorie più fragili come i bambini ricoverati in ospedale. Con l'occasione ringraziamo il personale sanitario tutto che da oltre un anno sostiene in prima persona il peso di questa emergenza sanitaria".