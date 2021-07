"Non tagliate i 13 tigli sulla passeggiata": cittadini pronti a incatenarsi sul lungolago di Como

Un appello molto accorato e dalle parole determinate quello che arriva da alcuni cittadini di Como, capitanati dal sig. Davide Fent. La loro richiesta è semplice: evitare che vengano abbattuti i 13 tigli sulla passeggiata del lungolago di Como. Per Fent e tutti coloro che stanno aderendonumerosi all'appello i tigli non sono un pericolo per edifici e persone ma, al contrario, tagliarli sarebbe un danno ambientale. Ecco le parole rivolte al comune di Como.

«APPELLO AL COMUNE DI COMO NO AL TAGLIO DEI TIGLI LUNGOLAGO. FERMATEVI. PRONTI A INCATENARCI. SONO PATRIMONIO CULTURALE.

Ritengo che l'abbattimento di tali alberi, che non costituiscono pericolo per edifici e persone, sia un danno ambientale e paesaggistico molto grave, tenendo conto che la loro disposizione è una risorsa naturale preziosa, che evita la zona calore tipica delle città e impreziosisce il valore culturale della Città. Lungolago, 13 i tigli “condannati .Ora sono venti, ma entro primavera verranno abbattuti. E scoppia il caso, non devastate ulteriormente il lungolago. Dei 20 tigli oggi presenti sul lungolago entro la prossima primavera ne verranno abbattuti 13 per fare posto alle nuove paratie.

Così, progetto alla mano, prevedono i cantieri oggi in corso. Dopo l’appello lanciato dall’agronomo e paesaggista Angelo Vavassori però più voci in città si alzano in difesa degli alberi storici e vincolati come beni monumentali. FERMATEVI.

POTREMMO AFFIGERE SU OGNI TIGLIO QUESTO CARTELLO: Sono qui da tanti anni . Ho voluto sempre bene a Como, e COMO mi ha sempre voluto bene. Adesso un’amministrazione che vuole passare alla storia, spero certo non per questa strage del Patrimonio culturale, ha deciso che devo morire. Vorrei almeno sapere perché.

Cordiali saluti.

Davide Fent»