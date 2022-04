Como, è morta Nazzarena Bortolaso, cuore dell'arte comasca e cofondatrice di Miniartextil

È morta oggi 24 aprile 2022 Nazzarena Bortolaso all'età di 67 anni. Una donna che è stata un grande riferimento per l'arte comasca e che ha fondato Miniartexil nel 1991 con Mimmo Todaro.

Sul sito di Miniartexil raccontano il momento della fondazione, 31 anni fa:

"Nel 1991, partecipando con un minitessile di MimmoTotaro a una collettiva a Genova, alla Galleria Il Punto, scoprimmo quanto erano belli e preziosi questi manufatti chiamati minitessili, piccole opere realizzate con tecniche o materiali tessili in piccola scala – 20 centimetri per lato. Pensammo subito di portare la mostra a Como. Nacque così Miniartextil e fondammo Arte&Arte, la nostra associazione culturale.

Se oggi Miniartextil è un nome noto in tutto il mondo, questo è stato grazie alla passione degli ultimi trent’anni e al lavoro nostro e di tanti artisti e professionisti che amano la mostra. Nel 2020 festeggeremo i primi trent’anni: un evento che vorremmo condividere con tutti per contagiare con la nostra passione e il nostro amore per l’arte.

Nazzarena Bortolaso e Mimmo Totaro".

Una personalità creativa e brillante, che ha donato alla nostra città eventi e mostre di arte e bellezza. Sia Mimmo Todaro che Nazzarena Bortolaso sono stati Abbondino d’Oro nel 2010 con la loro associazione culturale Arte&Arte. Il saluto da parte di Miniartextil anche su Instagram un'ora fa.